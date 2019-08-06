Samsun'da ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası

Samsun'da Milli Emlak'a ait arsaların kiralanması ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında Samsun Milli Emlak Daire Başkanının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Milli Emlak Daire Başkanı Y.K'nin rüşvet alarak ihaleye fesat karıştırdığı iddiasına ilişkin soruşturma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, Daire Başkanı Y.K. ile rüşvet verdikleri iddia edilen E.A, O.A, R.U, M.K ve S.G'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Y.K, E.A, O.A. ve R.U. çıkarıldığı hakimlikçe "rüşvet almak, rüşvet vermek ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklandı.

Diğer iki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

