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Samsun'da ihtiyaçlı ailelerin yararlanacağı "AtaMarket Gıda Bankası" açıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Samsun'da ihtiyaçlı ailelerin yararlanacağı "AtaMarket Gıda Bankası" açıldı

Samsun'da Atakum Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması amacıyla "AtaMarket Gıda Bankası"nı hizmete açtı.

Atakum Belediyesinin tam donanımlı market olarak hizmete sunduğu AtaMarket Gıda Bankası'ndan, sosyal yardım alan aileler ev ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecek.

Belediye Başkanı Cemil Deveci, açılışta yaptığı konuşmada, gıda bankası ile hem israfın önleneceğini hem de ihtiyaç sahiplerinin alışveriş yapma imkanı bulacağını söyledi.

Gıda bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine her ay alışveriş yapabilecekleri "AtaKart" verileceğini belirten Deveci, "Yaklaşık 250 metrekarelik kapalı alanda tasarlanan AtaMarket Gıda Bankası'ndan sosyal yardım alabilme kriterlerini taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararlanacak. Bu kartlara aylık periyotlarla bakiye yüklenecek." dedi.

İhtiyaç sahiplerine sunulacak ürünlerin tedarik sürecinin ülke genelinde gıda israfının önlenmesine katkıda bulunacağına işaret eden Deveci, şunları kaydetti:

"Üretim fazlası olan, tüketiminde sakınca bulunmayan ancak ambalaj hatası nedeniyle imhaya gönderilen, perakende zincirlerinde son tüketim tarihinin yaklaşması sebebiyle zorunlu olarak raftan indirilen, bağış yoluyla ulaşan tüm gıda ve temizlik ürünleri, AtaMarket'in raflarında yer alacak. AtaMarket'te Atakum Belediyesinin paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği, Türkiye'de gıda bankacılığının ulusal organizasyonlarını yürüten Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Gıda Kurtarma Derneği ile de iş birliği yapılacak. Ülke genelinde faaliyet gösteren iki kuruluşun yönlendireceği bağışlar ile gıda bankası, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak."

Deveci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan dayanışma ruhuna bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu sistemin asıl temeli, dayanışma ve yardımlaşma. Bu, bizim kültürümüzde var. Bir evde ihtiyaç olan her şey burada bulunacak. Hem gıda hem hijyen malzemeleri. Hemşehrilerimizin gıda bankasına destek olmalarını talep ediyorum. Bu süreçte dayanışma içinde olabilirsek, komşularımız da bu sürecin zorluklarını daha az hissetmiş, çocuklarına daha az yansımış olur. Komşuluk hukukunu, dayanışma kültürünü, bize yaraşanı, kültürümüze, inancımıza yaraşanı bu şekilde yaşatmış oluruz. Gıda bankası Karadeniz'de tek örnek. Samsun'da başarılı şekilde örnek olacağını düşünüyorum."

Açılışa, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ile vatandaşlar katıldı.

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