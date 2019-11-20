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Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 21:20 | Son Güncelleme

Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde Burak Orucu idaresindeki 52 ABE 983 plakalı otomobil, Ordu istikametine seyir halinde olan Hollanda plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil çöp konteynerine çarparak durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü Orucu ile yanındaki Resul Çöpoğlu yaralandı.

Kaza nedeniyle kara yolu tek yönlü olarak bir süre ulaşıma kapandı.

Terme ilçesinde ise otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Muratlı Mahallesi'nden Dağdıralı Mahallesi'ne seyir halinde olan İsa Keskin idaresindeki 55 ACA 603 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 36 EL 012 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Keskin, yaralandı.

Traktörün tekerleği patladığı için yolun kenarına çekildiği ancak çevresine uyarı işareti konulmadığı belirtildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çarşamba Kaza Samsun Terme yaralı

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