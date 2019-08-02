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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 18:50 | Son Güncelleme

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ayhan D. yönetimindeki 01 ACG 190 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Tepecik mevkisinde Abdullah Öksüz'ün (77) kullandığı 57 AS 655 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Öksüz hayatını kaybetti, aynı araçtaki Hatice Şahin (59) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öksüz'ün cenazesi ise Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Samsun

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