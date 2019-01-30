HABER

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:28 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu üzerinde meydana geldi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Haydar Bikeç (61) idaresindeki otomobile bir başka otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Haydar Bikeç, 112 acil servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bikeç daha sonra yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
MHP Samsun İl ve Çarşamba İlçe Teşkilatlarında daha önce görev yaptığı öğrenilen Haydar Bikeç, Samsun’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)1 milyon 482 bin liralık soygunun şüphelileri yakalandı, para bulundu (2)
Otomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralıOtomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.