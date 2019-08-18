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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 23:21 | Son Güncelleme

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Miktad Öztürk'ün (47) kullandığı KA-TS 9898 yabancı plakalı otomobil ilçe merkezindeki Lengerli Kavşağı'nda Nuri Liman (63) idaresindeki 55 NL 593 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Miktad ile eşi Harice (45), çocukları Meryem (20) ve Rüveyda Öztürk (11) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Harice Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rüveyda Öztürk ise Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi.

Diğer sürücü Nuri Liman, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mikdat Öztürk ile aile fertlerinin Kurban Bayramı dolayısıyla Almanya'dan Bafra'ya geldikleri ve Trabzon'a gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bafra Samsun trafik kazası

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