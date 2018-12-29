HABER

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 17:10 | Son Güncelleme

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mustafa Toprak (50) idaresindeki 55 RE 299 plakalı otomobil, Allı Mahallesi'nde Yahya Temiz'in (44) kullandığı 55 FK 791 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Temiz'in kullandığı otomobil devrildi.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan Sebahattin Temiz, Yusuf (70), Ayşenur (8), Emine (46) ve Ayşe Toprak (75) yaralandı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Toprak, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!
AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım ToplantısıAK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı
Gazeteci Tuncer Engin son yolculuğuna uğurlandıGazeteci Tuncer Engin son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik kazası Yaralamalı Kaza

En Çok Okunan Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

İşte Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Erdoğan'dan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tepkisi!

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.