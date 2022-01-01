YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

01.01.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Yiğit'in kullandığı 55 RU 820 plakalı otomobil, Vezirköprü-Boyabat kara yolu Narlısaray mevkisinde karşı yönden gelen Rahim Arslan idaresindeki 52 LL 792 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Yiğit ve Mustafa Arslan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Yiğit, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Samsun'da metruk evde çıkan yangın söndürüldüSamsun'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Samsun Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:53
Öğle
12:43
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:49

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Atakan Bey Eczanesi
Ilkadimcanik
Aytaç Eczanesi
Ilkadimcanik
Selçuk Eczanesi
Ilkadimcanik
Livane Eczanesi
Atakum
Meltem Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.