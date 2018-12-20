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Samsun'da İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 01:22 | Son Güncelleme

Samsun'da İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde 41 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi'nde annesi ile yaşayan İngilizce öğretmeni Kadir Tecim'in yanına giden alt kattaki eniştesi, Tecim'i kanepede hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Tecim'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tecim'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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öğretmen şüpheli ölüm

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