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  4. Samsun’da inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı

Samsun’da inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Samsun’da inşaattan düşen işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde 42 yaşındaki Mustafa Eroğlu çalıştığı inşaatın 5.

Samsun’da inşaattan düşen işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde 42 yaşındaki Mustafa Eroğlu çalıştığı inşaatın 5. katından düştü. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilen Eroğlu, burada tedavi altına alındı. Alınan ilk bilgilere göre Eroğlu’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İş arkadaşları ve yakınları hastane önünde endişeli bir bekleyiş içine girdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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