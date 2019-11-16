HABER

Samsun’da ırmakta baygın halde bulunan genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 17:12 | Son Güncelleme

Samsun’da ırmakta suyun içinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Mert Irmağı’nda 13 gün önce meydana geldi.

Samsun’da ırmakta baygın halde bulunan genç hayatını kaybetti

Samsun’da ırmakta suyun içinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Mert Irmağı’nda 13 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ırmakta suyun içinde yaralı halde baygın olarak bulunan 31 yaşındaki Özkan Sönmez, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma Timi tarafından sudan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Özkan Sönmez, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yoğun bakım servisinde dün gece hayatını kaybetti.
Özkan Sönmez’in darp edilerek mi ırmağa atıldığı yoksa kendisinin mi düştüğü araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndüBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndü
Ünlü yazar Şimşirgile’e Tokat’ta yoğun ilgiÜnlü yazar Şimşirgile’e Tokat’ta yoğun ilgi
Yüksekova'da şiddete uğrayan okul müdürü için basın açıklamasıYüksekova'da şiddete uğrayan okul müdürü için basın açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

Milyonları ilgilendiriyor! Cezası artıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Cezası artıyor...

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da benzin zammını protestoları sürüyor

Sular durulmuyor! Yüzde 50'lik zam ülkeyi karıştırdı

MSB'den Barış Pınarı Harekâtı açıklaması!

MSB'den Barış Pınarı Harekâtı açıklaması!

Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Türkiye’den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist Almanya’da gözaltına alındı

Bakırköy'de ölü bulunan aile son yolculuğuna uğurlandı

Bakırköy'de ölü bulunan aile son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Eylem hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Tespit edilip yok edildiler!

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

Rabia Naz davası hakkında flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.