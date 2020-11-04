HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da iş adamı 24 adet tabanca ve 6 bin 950 mermiyle yakalandı

Samsun’da iş adamı 24 adet tabanca ve 6 bin 950 mermiyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 15:04 | Son Güncelleme

Samsun’da bir iş adamının lüks dairesinde ve garajdaki aracında yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’ndeki bir lüks apartmanda meydana geldi.

Samsun’da bir iş adamının lüks dairesinde ve garajdaki aracında yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’ndeki bir lüks apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş adamı İ.G.’nin ikametinde ve aracında saklamış olduğu silahları irtibat kurmuş olduğu şahıslara sattığı bilgisini alması üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi. İş adamı lüks sitedeki dairesinde ve garajındaki aracına gizlenmiş 23 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 1 adet antika olduğu değerlendirilen tabanca, 33 adet şarjör, 6 bin 950 adet değişik çaplarda tabanca mermisi, 3 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazmalı Kur’an-ı Kerim elde edildi.
Olayla ilgili iş adamı İ.G., 6136 SKM silah ticareti yapmak ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal operasyona katılan ekipleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
İzmir'deki deprem anına ait yeni görüntüler!İzmir'deki deprem anına ait yeni görüntüler!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
'Bugün çok daha yakın, 7.3'ün üzerinde beklemek lazım'
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Diğer Haberler
Minik Ayda’nın annesi Fidan Gezgin gözyaşları içinde toprağa verildi
Minik Ayda’nın annesi gözyaşları içinde toprağa verildi
Meclis önünde arbede! DİSK'in esnek çalışma düzenlemesi protestosuna polis müdahalesi
Meclis önünde arbede!
İzmir'deki deprem anına ait yeni görüntü! Araçlarını bırakıp kaçtılar
İzmir'deki deprem anına ait yeni görüntüler!
Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eskortluk etti
İlginç görüntü: Yolunu şaşıran köpek köprüye çıktı
Kız istemeye giden genci öldüren zanlı: Bana kötü davranıyordu
Kız istemeye giden genci öldüren zanlı: Bana kötü davranıyordu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.