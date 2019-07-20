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Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Samsun’da endüstriyel malzeme satılan bir iş yeri alev alev yanarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da endüstriyel malzeme satılan bir iş yeri alev alev yanarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.
Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik ve ambalaj malzemeleri satışı yapılan bir firmaya ait iş yerinde yangın çıktı. Yangın iş yerinin içini bir anda sardı. İş yeri alev alev yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. İş yerinde zaman zaman patlamalar da meydana gelirken, yangın söndürme çalışması devam ediyor.

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor

Samsun’da iş yeri alev alev yanıyor
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