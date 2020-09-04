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Samsun’da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 17:57 | Son Güncelleme

Samsun’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hafif şekilde yakalandı.

Samsun’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hafif şekilde yakalandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir halı satış mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi halıcının önünde gelerek tabancayla iş yeri sahibi E.İ.’ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, silahlı saldırıda iş yeri sahibi E.İ. sol ayağından hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ambulans sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan E.İ.’ye ilk müdahalesi ambulansın içinde yapıldı ve tedaviyi kabul etmeyerek hastaneye gitmek istemedi. Olay yerine polis sevk edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu iş yerinin camına 2 kurşun isabet ettiğini tespit ederken, olay yerinde de 3 adet boş kovan ele geçirdi. Silahlı saldırganların kaçma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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