Samsun'da işçilerden 'mobbing' iddiası

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesindeki özel fabrikada kendilerine 'mobbing' uygulandığını iddia işçiler toplanarak açıklama yaptı.
Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren hava süspansiyon sistemleri ve otomobil körük üretimi yapan özel fabrikada çalışan yaklaşık 50 işçi, fabrika yönetiminin kendilerine 'mobbing' uyguladığını iddia etti. Bir araya gelen işçiler adına sendika yetkilileri açıklama yaptı.
Türk Metal Sendikası Samsun Şube Başkanı Yusuf Kurd, 12 Mart tarihinden itibaren fabrikada sürdürülen sendikal faaliyetlerin uzlaşmaz bir aşamaya geldiğini söyledi. Kurd, "İşverenin uyguladığı baskılar ve mobbinglerden işçilerimiz artık bıkmıştır. Biz bu baskılar karışışında hala sabırla devam ederken işverenin sunmuş olduğu kötü teklifler bizi bu yöne itmiştir. Arkadaşlarımız bu mücadeleye onur ve gururla devam ediyor" dedi.
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