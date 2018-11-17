HABER

Samsun'da istinat duvarı çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 22:37 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Canik ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarının 15 metrelik kısmının çökmesi sonucu, çevrede güvenlik önlemi alınarak yol trafiğe kapatıldı.  Olay, akşam saatlerinde Canik İlçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Samsun'da istinat duvarı çöktü

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Canik ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarının 15 metrelik kısmının çökmesi sonucu, çevrede güvenlik önlemi alınarak yol trafiğe kapatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Canik İlçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Toptepe İlkokulu'nun alt tarafında bulunan çocuk parkının yanındaki Bayırlı sokağa cephe istinat duvarının yaklaşık 15 metrelik bölümünde çökme meydana geldi. 5 metre yükseklikteki duvarın yığılan taşları sokağı kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Bölge güvenlik şeridi ile çevrilerek, yol trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da istinat duvarı çöktüSamsun'da istinat duvarı çöktüSamsun'da istinat duvarı çöktüSamsun'da istinat duvarı çöktü

Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç sitenin bahçesine düştü: 3 yaralıOtomobil ile çarpışan hafif ticari araç sitenin bahçesine düştü: 3 yaralı
80 yaşındaki kadın, 'secdede' ölü bulundu80 yaşındaki kadın, 'secdede' ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini sırtından ve kafasından bıçaklayan kadın intihar etti

Annesini sırtından ve kafasından bıçaklayan kadın intihar etti

Ölümle burun buruna geldi! İşte o an

Ölümle burun buruna geldi! İşte o an

Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı

Emekli öğretmenin 258 bin lirasını dolandıran öğretmen çıktı

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

Suriyeli Luceyn savaşın izlerinden kurtuluyor

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

15 yaşındaki kızla arabada zorla cinsel ilişkiye girdi!

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

İki aile arasında kavga! Başından vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.