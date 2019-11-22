Samsun’da istinat duvarı çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi (2)

GÖÇÜK ANINI ANLATTI

Samsun'un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında binanın istinat duvarının çökme anını gören Sinan Aslan o anları anlattı. İstinat duvarı çöken binanın 4'üncü katında oturduğunu söyleyen Sinan Aslan, "Ben balkonda otururken olay meydana geldi. Dereye yapılan ıslah çalışması sırasında kepçe biraz fazla girdi bahçe duvarının dibine. Bir müddet sonra bir gürültü geldi ve bir baktım ki kayma olmuş. Araç da çöken yere düştü. Can güvenliğimiz olmadığından aşağıda bekliyoruz" dedi.

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