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Samsun’da izinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı

30.11.2020 18:22 | Son Güncelleme:
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Samsun’da üç ayrı olayda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 7 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesi Güneytepe Mahallesi’nde bulunan sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şahıslar jandarmanın kurduğu fotokapana yakalandı.

Samsun’da üç ayrı olayda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 7 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesi Güneytepe Mahallesi’nde bulunan sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şahıslar jandarmanın kurduğu fotokapana yakalandı. Jandarma ekipleri yaptıkları tespit sonucu kazı yapan şahısların içinde bulundukları aracı Samsun-Ankara karayolu üzerinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet dedektör ve 1 adet çekiç ele geçirilirken, Ş.A., Ş.K. ve İ.K. gözaltına alındı.
İhbar üzerine Vezirköprü ilçesi Çekalan Mahallesi Kocapınarı mevkiine giden jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan A.Y. ve M.K.’yi de suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte kazma, kürek, balta, levye ve fener ele geçirildi.
Çarşamba ilçesi Gülören Mahallesi’nde ise ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, İ.G. ve H.A.’yı kaçak olarak define ararken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 16 adet karut tiji, 2 adet elmas uç, 1 adet elektronik su pompası, 1 adet çapa, 1 adet keser, 1 adet motorlu el karutu ve 2 adet çanta ele geçirildi.
Meydana gelen üç ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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