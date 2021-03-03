HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

03.03.2021 12:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve Çorum illerinde jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu bilgisi bulunan Irak uyruklu 2 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

Samsun ve Çorum illerinde jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu bilgisi bulunan Irak uyruklu 2 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Yapılan operasyonda H.N.A.A.(36) Samsun’un İlkadım ilçesinde, H.K.J.A.K. (47) ise Çorum’da yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edilerek nöbetçi mahkemece gözaltı süreleri 2 gün uzatılarak sorgulanmak üzere yeniden Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklamasıNuman Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması
Kadir suresi'nin önemi nedir?Kadir suresi'nin önemi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

'İki hafta' denmişti ama... Flaş açıklama: Hemen kapatılabilir

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! 'Dinamik Denetim Modeli' yarın başlıyor

260 bin personelle yarın başlıyor

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

Eşkıya Dünya’ya Hükümdar Olmaz Son bölüm izle! Son bölümde ne oldu?

EDHO son bölümde ne oldu?

Naci Bostancı'dan kritik 'HDP' açıklaması

HDP kapatılacak mı? AK Parti'den flaş açıklama!

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Numan Kurtulmuş’tan flaş 'seçim barajı' açıklaması

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni yazı! Yürürlükten kaldırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.