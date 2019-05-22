Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde 3 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 498 uyuşturucu hap, 7 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 el yapımı tabanca, 19 tabanca mermisi ve muşta ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan V.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, T.Ş. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

