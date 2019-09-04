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Samsun’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 22:12 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kubar esrar ve dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.Edilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İlkadım ve Canik ilçelerinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine bölgede araştırma yapıldı.

Samsun’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kubar esrar ve dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İlkadım ve Canik ilçelerinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine bölgede araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada İlkadım ilçesinin Kıran Mahallesi ile Canik ilçesinin Başalan Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda Kıran Mahallesi’nde İ.G.’nin ev ve bahçesinde yapılan aramada tarlada etkili 7 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 150 gram kubar esrar maddesi ile Başalan Mahallesi’nde ise 2 ev ve evin bahçelerinde yapılan aramada ise 13 kök dişi Hint keneviri bitkisi, bir adet hassas terazi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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