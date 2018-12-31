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Samsun'da Kabahatler Kanunu'ndan 4 bin 709 kişiye ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 15:49 | Son Güncelleme

SAMSUN'da 2018 yılı içinde 4 bin 709 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan cezai işlem uygulandı.  Toplum düzenini, genel ahlakı, sağlığı ve ekonomik düzeni korumak amacıyla anayasada yer alan Kabahatler Kanunu kapsamında yer alan maddeler, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanmaya devam ediyor.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 2018 yılı içinde 4 bin 709 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan cezai işlem uygulandı.
Toplum düzenini, genel ahlakı, sağlığı ve ekonomik düzeni korumak amacıyla anayasada yer alan Kabahatler Kanunu kapsamında yer alan maddeler, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde başkalarının huzur ve sükunetini bozacak şekilde gürültü yapan 2 bin kişiye, emre aykırı davranan 1043 kişiye, ruhsatlı ruhsatsız silahlarla ilgili kanunlara muhalefetten 373 kişiye, kapalı alanda sigara içmekten 345 kişiye, sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükunetini bozacak şekilde davranışlarda bulunan 266 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca mal veya hizmet vermek satmak için başkalarını rahatsız eden 252 kişiye, kumar veya bahis oynayan 194 kişiye, dilencilik yapan 118 kişiye, kimliğini bildirmeyen 84 kişiye, yabancı uyruklu 19 kişiye, izinsiz afiş asan 8 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu 51'inci maddesini ihlalden 6 kişiye ve Hayvanları Koruma Kanunu'na ihlalden ise 1 kişiye idari para cezası verildi.

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