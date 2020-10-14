Samsun’da kaçak içki operasyonu

Samsun’da ’Alkol Operasyonu’nda el yapımı alkollü içki ve malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, son dönemlerde meydana gelen alkollü içki zehirlenmesi şüphesine bağlı olarak ölüm olayları gerçekleştiğinden bugün saat 14.00’te ülke genelinde eş zamanlı olarak "Alkol Operasyonu" düzenlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, alkollü içki satışı yapan toplamda 107 iş yeri, 67 ekip ve 180 personel ile birlikte denetlendi. Yapılan denetimde, 1 aranan şahıs yakalanırken, 161 adet cinsel içerikli kaçak ürün, 52 adet alkol kiti, 39 şişe kaçak ve el yapımı alkollü içki, her biri 1 litre olan toplamda 645 adet etil alkol, 760 dal doldurulmuş makaron sigara ve 1.84 gram esrar maddesi elde edildi.

Toplamda, 3 iş yerine ve 3 şahsa 5607 SKM’den adli işlem, 2 şahıs ve 2 iş yerine de 4733 SKM’den idari işlem yapıldı.

