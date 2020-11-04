HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da kaçak ilaç operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da kaçak ilaç operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 18:03 | Son Güncelleme

Samsun’da polisin düzenlediği kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da kaçak ilaç operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da polisin düzenlediği kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalarda, K.A. ve T.A.’nın Yaşardoğu Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen değişik markalarda toplam 11 bin 477 adet hormanal hap, 819 adet ilaç olduğu değerlendirilen ampul, 65 adet iğne tüpü, 50 adet boş ilaç kutusu, 1 adet av tüfeği ve 3 adet kartuş,1 adet dipçik ve 20 adet ilaç şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili T.A. ve K.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefetten yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
İstanbullular dikkat! Metro hattında arızaİstanbullular dikkat! Metro hattında arıza
Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek... Bildiğiniz her şeyi unutun: Yakından televizyon izlemek...
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı
İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
Gaziantep'te şüpheli çanta hareketliliği!
Gaziantep'te şüpheli çanta hareketliliği!
İzmir'deki deprem anları hastanenin güvenlik kamerasında
Asansörlerin olduğu bölüm ana binadan ayrılarak böyle sarsıldı
Barış Atay'a saldırı davasında tutukluluğa devam kararı çıktı
Barış Atay'a saldırı davasında yeni gelişme
Son dakika: Hakkari'de terör saldırısı! 1 işçi şehit, 2 işçi ağır yaralı
Hakkari'de terör saldırısı! 1 işçi şehit, 2 işçi ağır yaralı
Son dakika: Yenikapı metro istasyonu geçici olarak kapatıldı
İstanbullular dikkat! Metro hattında arıza
Sokak ortasında kan donduran olay! Kasap kardeşler bıçaklanarak öldürüldü
Kan donduran olay! Kasap kardeşler bıçaklanarak öldürüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.