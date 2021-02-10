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Samsun’da kaçak kazı yapan 1 kişi gözaltına alındı

10.02.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Samsun’da define aramak için kaçak olarak kazı yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gölalan Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da define aramak için kaçak olarak kazı yaptığı iddia edilen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gölalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda R.Ö.’nün (52) babasına ait arazide izinsiz olarak kepçe diye tabir edilen iş makinesi ile kazı yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri Samsun Müze Müdürlüğü görevlileri ile kazı yapılan yerde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleneme 1 adet Roma dönemine ait kapı eşeği ile yine Roma dönemine ait 11 adet kiremit parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ö. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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