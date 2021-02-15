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  4. Samsun’da kaçak kazı yapan 2’si uzman çavuş 3 kişi gözaltına alındı

Samsun’da kaçak kazı yapan 2’si uzman çavuş 3 kişi gözaltına alındı

15.02.2021 20:31 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2’si uzman çavuş 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.Olay, Asarcık ilçesi Kılavuzlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2’si uzman çavuş 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Asarcık ilçesi Kılavuzlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kires Tepesi mevkiindeki ormanlık alanın kenarında bir traktör fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri yaptıkları aramada O.K. (28), C.Ç. (27) ve U.K.’yi (30) kaçak olarak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi jandarma karakoluna götürüldü. Yapılan araştırmada C.Ç. ve O.K.’nin Ankara’da uzman çavuş olarak görev yaptıkları ve izinli oldukları tespit edildi. İfadesi alınan 3 kişi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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