Samsun'da "kadına yönelik şiddet" paneli

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, ''Dünyada şiddetin sadece kadına değil, başka canlılara da uygulandığını ve şiddetin değişik boyutlarını görüyoruz. Bunun bilimsel ve sosyolojik boyutunun ele alınması lazım.'' dedi.

OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) koordinatörlüğünde, ''Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'' etkinlikleri kapsamında "kadına yönelik şiddet" konulu panel düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Kuran, toplumlarda her türlü şiddettin görüldüğünü, bunun önlenmesinin de eğitimle mümkün olabileceğini söyledi.

Günümüzde sadece kadınlara yönelik değil, her canlıya yönelik şiddette artış gözlemlendiğini belirten Kuran, "Toplumda şiddetin olması insani bir hatadır. Kadını olumsuz yönde etkileyen her şey toplumsal yapıyı da olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü ailenin temel bireyi kadındır, çocukları yetiştiren kadındır, annedir.'' diye konuştu.

Kuran, sağlıklı toplumların oluşabilmesi için kadınların çok önemli olduğunu ve bu bilincin oluşması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti: