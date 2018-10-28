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Samsun'da kadının doktordan şikayetçi olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 00:32 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Başsavcılığı: "Haberde yer verildiği şekilde Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ifadelerinden şikayet başvurusunda bahsedilmediği gibi, bu aşamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu yönde yapılmış bir tespit de bulunmamaktadır"

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı internet sitelerinde yer alan haberle ilgili, "Haberde yer verildiği şekilde Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ifadelerinden şikayet başvurusunda bahsedilmediği gibi, bu aşamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu yönde yapılmış bir tespit de bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde "Yaşlı kadından doktora suç duyurusu: Bana 'Tayyip'in uşağı' dedi, tedavi etmedi" başlıklı haber nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Ş.B'nin 26 Mart'ta muayene olmak üzere Gazi Devlet Hastanesine müracaat ettiği belirtilen açıklamada, görevli doktorun yemek saati geldiğini söyleyerek kendisini muayene etmediği iddiasıyla avukatı aracılığıyla başsavcılığa şikayet başvurusunda bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şikayet edilen doktorun kamu görevlisi olması nedeniyle görevi ihmal suçundan Samsun Valiliğinden soruşturma izni talep edilmiş olup, henüz idari soruşturma tamamlanmamıştır. Haberde yer verildiği şekilde Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ifadelerinden şikayet başvurusunda bahsedilmediği gibi, bu aşamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca bu yönde yapılmış bir tespit de bulunmamaktadır. Adli soruşturma devam etmekte olup, en kısa sürede tamamlanacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
doktor Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı

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