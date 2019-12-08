HABER

Samsun'da kadınlar, Ceren için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 20:13 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Kadın Dayanışması üyeleri, Ordu'da evinin bulunduğu bina önünde öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) anısına yürüyüş düzenledi.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Kadın Dayanışması üyeleri, Ordu'da evinin bulunduğu bina önünde öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) anısına yürüyüş düzenledi.
İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, hazırladıkları pankart ve dövizlerle Sülemaniye Geçidi'ne yürüdü. 'Kadın, yaşam, özgürlük' sloganları atarak yürüyüşlerini tamamlayan kadınlar basın açıklaması gerçekleştirdi. Grup adına konuşan Ceren Yazıcı, "Derin bir isyan ve üzüntüyle söylüyoruz ki son bir yılda 340 kadın, son bir ayda ise 38 kadın katledildi. Sosyal medyada katledilen kadınların yaşam şekli, kılık kıyafeti ve özel hayatını gerekçe kılarak yapılan paylaşımlar, katillerin zihniyetlerini haklı gösterecek şekilde hareket ediyor. Mücadele etmemiz gereken asıl zihniyet tam olarak budur. Son yıllarda ülkemizin yaşadığı sosyoekonomik değişimler, suç oranını bir önceki yıllara göre yüzde 14 artırmıştır" dedi. Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandıAntalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandı
Kafa kafaya facia! Yaralılar varKafa kafaya facia! Yaralılar var
Amatör lig maçında taraftarlar birbirine girdi: 1 yaralıAmatör lig maçında taraftarlar birbirine girdi: 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Kadıköy'de 'danslı gösteri' gerilimi! Polis müdahale etti

Kadıköy'de 'danslı gösteri' gerilimi! Polis müdahale etti

Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu

Fırat Delibaş yakalandı!

Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem

Ceren'in öldürülmesinin ardından dikkat çeken gelişme!

Eminönü'ndeki "Umut kuyruğu" havadan fotoğraflandı

Akın ettiler: Umut kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.