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Samsun’da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

Samsun’da kamyonun kavşakta ani dönüş yapmak isteyen otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Beylerce Kavşağı’nda meydana geldi.

Samsun’da kamyonun kavşakta ani dönüş yapmak isteyen otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Beylerce Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Demir idaresindeki 55 H 5454 plakalı kamyon, yolun sağındaki banketten aniden kavşaktan dönüş yapmak isteyen Cafer Arslan (59) idaresindeki 51 DP 200 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüjden karşı yola fırlarken, kamyon ise refüje çıktı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Cafer Arslan, 112 acil servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi acil servisinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mehmet Demir jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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