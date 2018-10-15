Samsun'da kamyonet baraj gölüne devrildi: 1 ölü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde baraj gölüne devrilen kamyonetin sürücüsü öldü.
Ayvacık istikametine giden Turan Sarıoğlu (50) idaresindeki 55 AF 434 plakalı kamyonet, Gıdışali Köprüsü mevkinde kontrolden çıkarak Ayvacık Baraj Gölü'ne devrildi.
Kazada, sürücü Sarıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonet, bölgeye gelen dalgıçların ve ekiplerin çalışmasıyla baraj gölünden çıkarıldı.
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