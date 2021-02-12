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  4. Samsun’da kamyonet baraj gölüne uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

Samsun’da kamyonet baraj gölüne uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

12.02.2021 20:17 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Bafra ilçesinde kamyonetin baraj gölüne uçtuğu kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde kamyonetin baraj gölüne uçtuğu kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan ve ölenlerin isimleri belli oldu.

Kaza, Kolay-Bafra yolunda Selemelik mevkisinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Doğan’ın kullandığı 55 NR 383 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Derbent Baraj Gölü’ne uçtu. Kazada Faik Öztürk yaralı olarak kurtarılırken, sürücü Hüseyin Doğan ve babası Ali Doğan ile Kamil Öztürk hayatını kaybetti. Cesetler sudan çıkarılırken, yaralı ise Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven de kaza yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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