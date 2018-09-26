Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kızılot Mahallesi Tahtabahçe mevkisinde, İsa Öğretmen'in (39) kullandığı 55 RF 450 plakalı kamyonet ile Sefa Yalçın idaresindeki 61 AE 102 plakalı otomobil çarpıştı.
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan kamyonet sürücüsü Öğretmen ile beraberindeki Yaşar Cüheroğlu (35) ve İlyas Seçkin (30), ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Öğretmen ve Cüheroğlu, buradaki müdahalenin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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