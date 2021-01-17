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  4. Samsun’da kamyonet su kanalına girip bariyere çarptı: 2 yaralı

Samsun’da kamyonet su kanalına girip bariyere çarptı: 2 yaralı

17.01.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kamyonet su kanalına girip bariyere çarptı: 2 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin su kanalına girip daha sonra bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 22.

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin su kanalına girip daha sonra bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 22. kilometresi Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Bilgin idaresindeki 39 ABD 503 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce yolun sağ tarafındaki su kanalına girip 60 metre ilerledikten sonra yeniden yola çıkıp bu kez de orta refüjdeki bariyere çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Adnan Bilgin ile Saniye Ülger (42) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da kamyonet su kanalına girip bariyere çarptı: 2 yaralı

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