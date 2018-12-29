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Samsun'da kar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 15:32 | Son Güncelleme

SAMSUN'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimlerinde seyirlik manzaralar ortaya çıktı.  Samsun'da önceki gün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Samsun'da kar güzelliği

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimlerinde seyirlik manzaralar ortaya çıktı.
Samsun'da önceki gün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Özellikle Ladik, Vezirköprü ve Havza ilçelerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, karın yerini soğuk havaya bıraktığı bölgede, seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
Çocuklar ise kar topu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.

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Samsun'da kar güzelliğiSamsun'da kar güzelliğiSamsun'da kar güzelliğiSamsun'da kar güzelliği

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