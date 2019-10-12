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Samsun’da kardeşlere uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 17:36 | Son Güncelleme

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen iki kardeş ile onlara uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da kardeşlere uyuşturucu operasyonu

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen iki kardeş ile onlara uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Ş.Ç. ile kardeşi K.Ç.’yi 497 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Söz konusu kardeşlere uyuşturucu sattığı tespit edilen Y.K. de kendisine ait iş yerinde yaşları 18’den küçük 2 kardeşiyle birlikte 2 paket halinde 125,50 gram bonzai ile yakalandı. Yaşları küçük 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuklar hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Ş.Ç. ve K.Ç. kardeşler ile Y.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da kardeşlere uyuşturucu operasyonu

Samsun’da kardeşlere uyuşturucu operasyonu

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