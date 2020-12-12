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Samsun’da karı-koca uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

12.12.2020 15:43 | Son Güncelleme:
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Samsun’da karı-koca uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da karı-koca birlikte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla uyuşturucuya maddelerle yakalanarak gözaltına alındılar.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da karı-koca birlikte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla uyuşturucuya maddelerle yakalanarak gözaltına alındılar.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen U.A. ile karısı A.A.’yı takibe aldı. Narkotik polisi karı-kocayı Ataköy Mahallesi’nde araç içerisinde 6,90 gram esrar maddesi ile birlikte yakaladı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramada 1 kilo 27,71 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan U.A. ve karısı A.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildiler.

Samsun’da karı-koca uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

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