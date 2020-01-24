Samsun’da karla mücadele

Samsun’da kar yüksek kesimlerde etkisini gösterirken Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai yapıyor. SASKİ ise sayaçların donmaması için önlem alınması konusunda vatandaşları uyardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için karla mücadele ediyor. Samsun genelinde birçok noktada 7/24 çalışmalarını sürdüren ekipler, karla mücadele çalışmaları kapsamında 43 greyder, 10 dozer, 20 lastikli loder, 25 traktör beko, 64 kamyon ve 16 mini case ile birlikte toplam 178 iş makinesi ve 309 personel ile hizmet veriyor.

Kapalı yol yok

Özellikle yüksek köylerde etkili olan kar nedeniyle yolların kapanmaması, buz nedeniyle kayma olmaması için açma ve tuzlama çalışmaları yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yeni kar yağışlarına karşı da teyakkuzda bekliyor. Samsun’un 17 ilçesinde oluşturulan refüj noktalarında bulunan araç ve ekiplerle çalıştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, şu anda kapalı yolun olmadığını söyledi.