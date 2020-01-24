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Samsun’da karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

Samsun’da kar yüksek kesimlerde etkisini gösterirken Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai yapıyor.

Samsun’da kar yüksek kesimlerde etkisini gösterirken Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai yapıyor. SASKİ ise sayaçların donmaması için önlem alınması konusunda vatandaşları uyardı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışında yolların sürekli açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için karla mücadele ediyor. Samsun genelinde birçok noktada 7/24 çalışmalarını sürdüren ekipler, karla mücadele çalışmaları kapsamında 43 greyder, 10 dozer, 20 lastikli loder, 25 traktör beko, 64 kamyon ve 16 mini case ile birlikte toplam 178 iş makinesi ve 309 personel ile hizmet veriyor.

Kapalı yol yok
Özellikle yüksek köylerde etkili olan kar nedeniyle yolların kapanmaması, buz nedeniyle kayma olmaması için açma ve tuzlama çalışmaları yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yeni kar yağışlarına karşı da teyakkuzda bekliyor. Samsun’un 17 ilçesinde oluşturulan refüj noktalarında bulunan araç ve ekiplerle çalıştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, şu anda kapalı yolun olmadığını söyledi.

Vatandaşlar da önlem almalı
Kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini ifade eden Köksal, sürücülerden kar lastiği ve zincir kullanmaya özen göstermeleri gerektiğini hatırlattı. Köksal, öte yandan vatandaşların kapanan yollar için de 0362 431 60 90 numaralı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi veya 0505 195 50 00 numaralı Whatsapp hattına talepte bulunabileceği de ifade etti.

SASKİ’den sayaç uyarısı
Öte yandan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) yetkilileri de, su sayaçlarında soğuktan dolayı meydana gelebilecek donma, arızalanma gibi durumların önüne geçilmesi için sayaçların mümkünse kapalı kutularda muhafaza edilmesi veya yalıtım malzemeleriyle korunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. SASKİ yetkilileri soğuğa karşı hassas olan sayaçların gerekli tedbirler alınmadığı takdirde kısa sürede kullanılamaz hale gelebileceğini bildirdi.

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