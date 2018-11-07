HABER

Samsun'da kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Samsun'da kavga: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde nacak ve bıçağın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Eğridere Mahallesi Muhtarı Azmi K. ve oğlu Aziz K. ile aynı mahallede yaşayan İsmet Ü, Abdullahpaşa Meydanı'nda buluştu.

Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet Ü, nacakla Azmi K. ve Aziz K'yi yaraladı. Baba oğul da İsmet Ü'yü bıçakladı.

112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmet Ü, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gerçek sandığınız gibi değilmiş! Bu karede öyle bir detay var ki…Gerçek sandığınız gibi değilmiş! Bu karede öyle bir detay var ki…
İnternet üzerinden çağırdığınız servisçiye dikkat! Eğer...İnternet üzerinden çağırdığınız servisçiye dikkat! Eğer...
Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçtiRus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baltalı saldırı kavga

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent Ferhat için çağrıda bulundu, rektör sosyal medyadan karşılık verdi

Haluk Levent Ferhat için çağrıda bulundu, rektör sosyal medyadan karşılık verdi

Dolmabahçe'de intihar girişimi!

Dolmabahçe'de intihar girişimi!

İrlandalı boksör davasında yeni gelişme!

İrlandalı boksör davasında yeni gelişme!

İnternet üzerinden çağırdığınız servisçiye dikkat! Eğer...

İnternet üzerinden çağırdığınız servisçiye dikkat! Eğer...

Son dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.