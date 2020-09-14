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Samsun’da kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:20 | Son Güncelleme

Samsun’da kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Suriyeli uyruklu çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi’nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Suriyeli uyruklu çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi’nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki Suriyeli uyruklu Eymen Hammamı ağır yaralandı. 112’ye ait ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Eymen Hammamı yapılan müdahalelere rağmen akşam saat 21.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

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