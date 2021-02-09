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  4. Samsun’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

09.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsun’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Gültekin idaresindeki 55 ADD 588 plakalı otomobil kavşakta Necmiye Şişman’ın kullandığı 42 H 3233 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, araç sürücüleri Sezgin Gültekin ve Necmiye Şişman ile Nebahat Yavuz, Nuran Gültekin ve Emine Gültekin yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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