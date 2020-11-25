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  4. Samsun’da kavşakta otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da kavşakta otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralı

25.11.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Samsun’da otomobilin kavşakta minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Makro Market Kavşağı’nda meydana geldi.

Samsun’da otomobilin kavşakta minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Makro Market Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Esen idaresindeki 19 BH 117 plakalı otomobil, kavşaktan geçmekte olan Temel Altıntaş yönetimindeki 56 JH 974 plakalı minibüse yandan çaptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gökhan Esen, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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