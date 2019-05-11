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Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'in arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 19:18 | Son Güncelleme

Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için yürütülen çalışmalardan bugün de sonuç alınamadı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için arama çalışmalarına devam edildi.

Çalışmalara İl Jandarma ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim ile AFAD ve UMKE görevlileri katıldı.

AFAD'ın 32 kişilik ekiple katıldığı arama çalışmalarına bir iz takip, üç canlı arama, bir de kadavra arama köpeği destek verdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Kurbağa Adamlarca Altınkaya Barajı kıyısında arama yapılırken, beşinci günde de Ecrin'e ulaşılamadı.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız dün de aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

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Alancık Mahallesi Ecrin Kurnaz Samsun Vezirköprü

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