HABER

Samsun'da kaybolan Ecrin'den acı haber geldi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 20:43 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın 20 gün sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.  Vezirköprü ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz için ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine ekipler harekete geçti. UMKE, AFAD ve jandarma komandolar, bölgeye arama başlattı.

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın 20 gün sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Vezirköprü ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz için ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine ekipler harekete geçti. UMKE, AFAD ve jandarma komandolar, bölgeye arama başlattı. Evin çevresinde başlatılan aramalar belirli bir düzen içerisinde geniş alana yayıldı. Arama-kurtarma çalışmasında görevlendirilen kadavra köpeği Abrek7in evin 75 metre yakınında tepki vermesi üzerine üç ayrı bölgede de kazı çalışması gerçekleştirildi. Savcının gözetiminde sürdürülen kazı çalışmalarından da sonuç alınamazken, üç ayrı bölgeden analiz edilmek üzere toprak numuneleri alınarak açılan böjlge kapatıldı.
Bugün kadar izine rastlanılamayan Ecrin'den öğledern sonra acı haber alındı. Talihsiz çocuğun kaybolduğu evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, 1.5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin kayıp Ecrin'e ait olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu9 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu
Kamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik ettiKamyonun fırlayan jantı sürücüyü hastanelik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Ünlü marka icradan satışa çıkıyor

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.