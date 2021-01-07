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Samsun’da kayıp kız çocuğu bulundu

07.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Samsun’da kayıp kız çocuğu bulundu

Samsun Valiliği, dün kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğunu duyurdu.Samsun Atakent Ortaokulu öğrencisi Ayşe Nihal Birinci, 06 Ocak Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında kayboldu.

Samsun Valiliği, dün kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğunu duyurdu.
Samsun Atakent Ortaokulu öğrencisi Ayşe Nihal Birinci, 06 Ocak Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında kayboldu. Annesi polise kayıp müracaatında bulundu. İhbar üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Samsun polisinin hızlı, kararlı, etkili ve özverili çalışmaları sonucunda dün gece saat 01.40 sıralarında kız çocuğu bulunarak ailesine teslim edildi.
Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan acıkmada, “Dün akşam Atakum ilçesi Atakent mevkisinde kaybolduğu ihbarı yapılan 12 yaşındaki Ayşe Nihal isimli kız çocuğumuz, emniyet kuvvetlerimizin çok yönlü aramaları sonucu saat 01.40 sıralarında İlkadım ilçesi Gar Kavşağı’nda bulunarak, ailesine teslim edilmiştir” denildi.

Samsun’da kayıp kız çocuğu bulundu

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