Samsun'da kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yaparken kendisinden haber alınamayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'in bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Üniversite öğrencisi Hojayev'den (20) 3 gün önce Vezirköprü ilçesine giderek Şahinkaya Kanyonu'nda çadır kurmasının ardından bir daha haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Samsun AFAD ve jandarma ekipleri, dün kayalık bölgede drone ile yaptıkları incelemede, ceset olduğunu değerlendirdiği bölgeye ulaşım sağlayamamıştı. Havanın kararması nedeniyle dün ara verilen ve bugün yeniden başlanılan çalışmalarda AFAD ekipleri, bu bölgeye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Yusuf Hojayev, Vezirköprü Otogarı'nda 14 Ocak Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülere göre, sırt çantası taşıyan Hojayev, otogardaki büfeye giderek 2 bardak çay alıp iş yerindeki çalışanlarla sohbet ediyor. Hojayev, çayını içtikten sonra büfeden ayrılıyor.

Samsun'da 3 gün önce Vezirköprü'ye giderek Şahinkaya Kanyonu'nda çadır kuran Hojayev'e ulaşamayan yakınları kanyonda tekne sahibi olan Muhittin Çataloğlu'na ulaşmıştı. Söz konusu alana giden Çataloğlu, gencin çadırı, çantası ve montuna ulaşmış ancak Hojayev'i bulamamıştı. Bunun üzerine kayıp gencin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

