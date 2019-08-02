HABER

Samsun'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 19:14 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, başka otomobile yandan çarptı.

Samsun'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, başka otomobile yandan çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolu üzeri Tepecik mevkisinde meydana geldi. Ordu yönüne giden Abdullah Öksüz yönetimindeki 57 AS 655 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, aynı yönde seyir halinde olan A.D.'nin kullandığı 01 ACG 190 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, sürücü Abdullah Öksüz, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Hatice Şahin otomobilde sıkıştı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdullah Öksüz'ün cansız bedeni ise hastane morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen Öksüz'ün yankınları sinir krizi geçirdi.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da kaza: 1 ölü, 1 yaralıSamsun'da kaza: 1 ölü, 1 yaralıSamsun'da kaza: 1 ölü, 1 yaralıSamsun'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Kanyonda bacağı kırılan kadın, askeri helikopterle kurtarıldıKanyonda bacağı kırılan kadın, askeri helikopterle kurtarıldı
Karşıdan karşıya geçemeyen köpeğin yardımına koştularKarşıdan karşıya geçemeyen köpeğin yardımına koştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.