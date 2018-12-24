Samsun'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Samsun- Ankara Karayolu üzerinde dün gece meydana geldi. Samsun'dan Ankara yönüne giden C.Ö.Ü. yönetimindeki 19 BC 877 plakalı otomobil, Sefer S.'nin kullandığı 34 ZD 5540 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, C.Ö.Ü. hafif yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Sefer S. (39) ile aynı araçta bulunan İlhan Şen (19), Salih S. (11), Dila S. (9), Şerkan Ş. (16), Şehri S. (39) ve Berat S. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan İlhan Şen, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Dila S., Salih S. ile Serkan Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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