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Samsun’da ‘kelebek’ istilası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

SAMSUN'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde dün bir anda ortaya çıkan aynı türdeki kelebekler, görenleri şaşkına çevirdi.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/ONDOKUZMAYIS (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde dün bir anda ortaya çıkan aynı türdeki kelebekler, görenleri şaşkına çevirdi. İlk defa bu kadar kelebeği bir arada görenler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü arayarak tedirginliklerini dile getirdi.

Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde sahil kesimi ve yüksek yerleşim yerlerinde kelebek sürüleri ortaya çıktı. Otomobillerin camlarına ve tarım ürünlerine konan kelebekler, vatandaşları tedirgin ediyor. Sayıları hızla artan kelebeklerle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

'DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM'

Kübra Çakır, ilk defa böyle bir şey gördüğünü belirterek, "Çok şaşırtıcı bir durum. Binlerce kelebeğin bir arada olması bizi gerçekten büyüledi. Çok farklı bir durum bu. Daha önce hiç bu kadar kelebeği bir arada görmedim. Bence çok mucizevi bir şey" dedi.

Seda Selman ise "Bir anda ortaya çıktılar, her yeri sardılar. Ne olduğunu anlamadık. İlk defa bu kadar kelebeği bir arada görüyoruz. Ama çok güzel bir görüntü oluşuyor. Binlerce kelebek bir arada. Neden böyle olduğuyla ilgili hiç bir fikrim yok ancak çok güzel ve şaşırtıcı bir durum" diye konuştu.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Öte yandan il Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından söz konusu kelebeklerle ilgili sosyal medya üzerinden şu açıklama yapıldı; "Boğa dikeni gibi yabani bitkilerle beslenen bu kelebek türünün mevcut tarımsal yapımıza herhangi bir zararı yoktur. Çiftçilerimize vatandaşlarımıza duyurulur."

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