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Samsun'da "Kenevir Araştırma Enstitüsü" kurulması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Bu bizim için ülkemize katkı verecek çok önemli bir üretimin Samsun merkezli olması demek. Bu bizim için hem üniversitenin, hem sanayinin hem de tarımın iş birliği demek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'da Kenevir Araştırma Enstitüsü kurulmasıyla ilgili, "Bu bizim için ülkemize katkı verecek çok önemli bir üretimin Samsun merkezli olması demek. Bu bizim için hem üniversitenin hem sanayinin hem de tarımın iş birliği demek." dedi.

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurulmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de kenevir üretiminin artmasına büyük önem verdiğine vurgu yapan Karaaslan, Samsun ziyaretinde özellikle Vezirköprü ilçesini işaret ederek, şehrin kenevir üretim merkezi olması yönünde talimatları olduğunu hatırlattı.

Bu konuda hızla çalışmaya başladıklarını anlatan Karaaslan, "Zaten kenevir üretimi konusunda Vezirköprü ilçemizin tarihi bir deneyimi var. Katma değeri yüksek olan kenevirin endüstriyel olarak çok iyi değerlendirilmesi için bu yönde çalışmalar yaptık. Bunun en güçlü adımı ise akademik alanda araştırma yapılmasıydı. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın onayı ile Ondokuz Mayıs Üniversitemizin bünyesinde Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kuruldu." diye konuştu.

Samsun'un Türkiye'de kenevirin merkezi olacağını söyleyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Kenevir üretiminin artması ve endüstriyel olarak sanayide işlenmesi, yeni iş olanaklarının ortaya çıkması ve dünya ile rekabet edebilecek yeni bir alanın Samsun'da açılması demek. Bu bizim için ülkemize katkı verecek çok önemli bir üretimin Samsun merkezli olması demek. Bu bizim için hem üniversitenin hem sanayinin hem de tarımın iş birliği demek. Biz hızla bu konudaki araştırmaları ve çalışmaları hem akademik düzeyde hem de sahadaki uygulamalarıyla hayata geçiriyoruz."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Kenevir Araştırma Enstitüsü OMÜ Samsun

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