AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'da Kenevir Araştırma Enstitüsü kurulmasıyla ilgili, "Bu bizim için ülkemize katkı verecek çok önemli bir üretimin Samsun merkezli olması demek. Bu bizim için hem üniversitenin hem sanayinin hem de tarımın iş birliği demek." dedi.

Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurulmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de kenevir üretiminin artmasına büyük önem verdiğine vurgu yapan Karaaslan, Samsun ziyaretinde özellikle Vezirköprü ilçesini işaret ederek, şehrin kenevir üretim merkezi olması yönünde talimatları olduğunu hatırlattı.

Bu konuda hızla çalışmaya başladıklarını anlatan Karaaslan, "Zaten kenevir üretimi konusunda Vezirköprü ilçemizin tarihi bir deneyimi var. Katma değeri yüksek olan kenevirin endüstriyel olarak çok iyi değerlendirilmesi için bu yönde çalışmalar yaptık. Bunun en güçlü adımı ise akademik alanda araştırma yapılmasıydı. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın onayı ile Ondokuz Mayıs Üniversitemizin bünyesinde Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kuruldu." diye konuştu.